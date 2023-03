Ontsnapte tbs’er die ex in Soest neerstak kan nog geen openheid van zaken geven: ‘Blijkbaar weinig urgentie’

Hij ontsnapt tijdens zijn verlof buiten de hekken van de Pompekliniek aan zijn begeleider, springt in een gereedstaande vluchtauto en steekt volgens justitie niet veel later in Soest een vrouw neer. In de rit van Nijmegen naar Soest heeft Schiedammer Kendrick M. (32) alle tijd om na te denken over zijn daad, maar is vastberaden: zijn ex-vriendin moet, net als de vrouw die hij in 2018 om het leven bracht, dood.

De vierde verdieping aan de Smitsweg in Soest. Woensdagmiddag, 30 november. Er klinkt hard gegil en als de buurvrouw daarop afkomt, treft ze de dan 27-jarige vrouw zwaargewond aan. De dader? Dat is volgens justitie een ontsnapte tbs‘er, die in 2018 negen jaar cel en tbs kreeg voor de moord op een Rotterdamse.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Dat is een vraag waar dinsdagochtend in de rechtbank nog geen antwoord is gekomen. De zaak tegen M. stond daar voor het eerst op de agenda. Zelf was hij er niet bij. Wel wil advocaat Niels van Wersch alvast kwijt dat zijn cliënt M. zich niet kan vinden in de verhalen die tot nu toe in de media zijn verschenen.

Waar M. zich eerder beriep op zijn zwijgrecht, wil hij volgens zijn advocaat nu wel praten. ,,Maar ik ben aan het wachten op bericht vanuit de recherche of van justitie dat ze een verhoor met hem willen afnemen. Blijkbaar is er weinig urgentie om hem te verhoren.”

Quote Binnen vier minuten was de politie er. Maar het was al te laat Edo de Vries, directeur van De Pompestichting

Vast staat wel dat M. tijdens zijn verlof buiten de hekken van de Pompekliniek ontsnapte aan zijn begeleider. Eerder zei Edo de Vries, directeur van de tbs-instelling De Pompestichting, tegen het AD dat M. met een verlofbegeleider aan het winkelen was in Nijmegen.

Bij het afrekenen ging het mis: ,,Kendrick, die op dat moment al honderd keer eerder met begeleid verlof was geweest, zei dat hij nog iets zag liggen dat hij graag wilde hebben’’, aldus De Vries. ,,Hij vroeg of hij dat product mocht pakken. Dat werd toegestaan. Het was niet ver van de ingang van de winkel. Daar bleek iemand te staan.”

Volledig scherm In de flat in Soest is op de vierde etage de zwaargewonde vrouw gevonden. © Caspar Huurdeman

Samen met deze handlanger – volgens justitie een minderjarige die dinsdagmiddag om 15.00 uur voor de rechter verscheen– sprinten ze de hoek om. Daar staat een vluchtauto klaar en weg zijn ze. ,,Onze verlofbegeleider – géén bewaker, bewakers worden vooral ingezet als tbs’ers voor het eerst op verlof gaan – drukte gelijk de alarmknop in’’, blikte De Vries terug. ,,Binnen vier minuten was de politie er. Maar het was al te laat.”

De auto rijdt volgens de aanklacht naar Soest en stoppen bij een flat aan de Smitsweg. Daar gaat, zo luidt de verdenking, Kendrick M. (32) als een beest tekeer. Zo krijgt het slachtoffer meerdere messteken in haar lichaam; in haar buik, borst, benen en schouder. ,,Het dna op het mes moet nog nader worden onderzocht”, zei de officier van justitie dinsdagochtend.

Dossier van ruim zevenhonderd pagina's

,,Ook moeten de afgeluisterde gesprekken nog worden toegevoegd aan het dossier, net als de gesprekken in de PI in Vugt. De verdachte beriep zich altijd op zijn zwijgrecht, maar inmiddels hebben we een dossier van ruim zevenhonderd pagina’s”, sprak de officier van justitie dinsdag. ,,Het onderzoek liep nog, daarom is er ook nog geen verder verhoor geweest."

Kendrick M. rent na de steekpartij de flat uit en stapt vervolgens bij iemand in een auto. Waar er naartoe gereden wordt, is onbekend, maar nog diezelfde dag wordt M. in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek aangehouden. De neergestoken vrouw overleeft het incident en daardoor behoudt M. één moord achter zijn naam.

De zaak tegen M. wordt op dinsdag 23 mei hervat. Tot dat moment blijft hij vast zitten, zo besloot de rechtbank.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.