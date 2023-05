Ontsnapte gier permanent niet terug naar Blijdorp: dierentuin in Berlijn vangt dier op

COLUMN Sorry voor mijn zondige gedachten, Arne...

Had dinsdag een gezellige avond met Amsterdammers en toen zei een van die leukerds - Danielle - dat het haar teleurstelde dat ik zo hardvochtig was over Arne Slot, die overwoog Feyenoord te verlaten. Ik had gezegd dat hij wat mij betreft vaak ging verliezen bij zijn nieuwe club.