Ontsnapte gier nog altijd niet terug in Blijdorp, voor het laatst gespot in Schiedam

de kwestie Een beeld voor Bokito? ‘Levens­groot klimmend tegen de Euromast aan’

Wat is een mooi eerbetoon voor ’s lands beroemdste gorilla Bokito, die vorige week overleed? Wij vroegen het onze lezers in de wekelijkse Kwestie: Waar het voor de meesten zelfs geen vraag is óf er een beeld moet komen, al dan niet in Blijdorp of in de stad, zijn er ook lezers die het allemaal een beetje overtrokken vinden. ‘Dit begint wel hysterische vormen aan te nemen nu’.