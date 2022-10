Ontdek de herfstige natuur in het Schollebos met een avontuurlijke speurtocht

Wie spelenderwijs de geheimen van de kleurrijke herfstnatuur wil ontrafelen, kan vanaf nu terecht in het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Want het is speuren geblazen op deze fraaie lap natuur, aan de hand van een speciaal uitgezette route. Wethouder Marc Wilson (Leefbaar Capelle, buitenruimte) gaf eerder deze week de aftrap.

De gemeente vindt het belangrijk dat de jeugd al zo vroeg mogelijk wordt betrokken bij alles wat groeit en bloeit, om zo daarvan de waarde in te zien. ,,Om die reden houden we jaarlijks een speurtocht die vooral geschikt is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit jaar is het de egelroute. Een wandeling van 2 kilometer die dwars door het Schollebos leidt en de kinderen de interessante en leuke plekken laat zien.’’

Zorgvuldig

Wilson wijst op de waarde van groen. ,,Dat is heel belangrijk voor Capelle’’, vertelt hij. ,,En het Schollebos is een mooie plek voor kinderen. Ze kunnen hier hun hart ophalen aan alle flora en fauna. We willen zorgvuldig omgaan met de natuur die we hebben. Deze speurtocht is een leuke en leerzame manier om kinderen erop te wijzen hoe nuttig dat is.”

Het speurtochtboekje is nog tot eind november op te halen bij het pannenkoekenhuis in het Schollebos. In het boekje is niet alleen de route te vinden, maar staan ook interessante weetjes over planten en dieren.

