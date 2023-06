Ontbindende vis ligt dagenlang in zon te stinken: ‘Waarom wordt dit niet opgeruimd?’

Rotterdam­mer sprak over grote bomaanslag in Nederland­se stad, toch komt hij voorlopig vrij

De Amerikaanse Nederlander S. (20) zit al drie maanden vast omdat hij sprak over het laten ontploffen van een grote bom op een plein in Rotterdam of Den Haag om zo ‘de samenleving te resetten'. Maar het Openbaar Ministerie en de rechtbank vinden hem geen direct gevaar meer, S. kwam donderdag (voorlopig) vrij.