Onrust tijdens Rotterdamse koopavond: ‘Ouders willen niet meer dat hun dochters op Lijnbaan werken’

UPDATE/MET VIDEO Tegenval­ler bij zinken tunnel: Rotterdam­se haven door lek langer gestremd voor scheep­vaart

Scheepvaartverkeer dat via de Nieuwe Waterweg richting de Rotterdamse haven wil, ligt langer stil. Reden is een lek in de nieuwe Maasdeltatunnel, waardoor scheepvaart tot zondagochtend 7.00 uur niet over de drukke vaarweg kan. De drukste vaarweg van Europa vormt de entree van de Rotterdamse haven.