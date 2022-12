Onheilspellende boodschappen op deuren beschoten woningen horen bij elkaar

Ontsnapte tbs’er Kendrick M. kreeg hulp tijdens vlucht: drietal uit Bergschen­hoek opgepakt

De politie heeft drie mensen uit Bergschenhoek opgepakt die vermoedelijk de 31-jarige ontsnapte tbs’er Kendrick M. tijdens zijn vlucht hebben geholpen. M. ontsnapte woensdag uit de Pompekliniek in Nijmegen en stak later die dag een 27-jarige vrouw neer in Soest.

