Ongeneeslijk zieke Harry de Winter exposeert in galerie Hugo Borst, en dat doet hij voor onderzoek

Tv-persoonlijkheid Harry de Winter (72) zit in de laatst fase van zijn leven. Hij heeft ongeneeslijke asbestkanker. De komende dagen exposeert hij zijn vaak maatschappijkritische kunst in de galerie van Hugo Borst. ,,Zonder Adolf Hitler was ik nooit geboren.”