Ongelukken zorgen voor vertragingen op A4 richting Rotterdam

Park Hitland blaast schaats­baan nieuw leven in: ‘We gaan het anders proberen’

Park Hitland gaat de schaatsbaan in het recreatiegebied tussen Capelle en Nieuwerkerk aan de IJssel nieuw leven in blazen. ,,We gaan het anders proberen’’, zegt directeur Ton Aker, na boze reacties dat de baan deze week niet onder water is gezet.

16 december