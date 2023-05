Ongeluk op de Slinge tussen vier auto’s, ook geparkeerde auto’s beschadigd

opinie Groen werk aan de winkel in Rotterdam!

In onze bodem komt teveel stikstof terecht en in onze lucht zit teveel kooldioxide. Sommigen nemen het met een korreltje zout en anderen nemen het bloedserieus. Toch kunnen deze uitersten een typisch Nederlands compromis bereiken door gewoon de natuur in onze stad een handje te helpen, zo betogen wijkraadslid Ronald Sörensen en gemeenteraadslid Benvenido van Schaik.