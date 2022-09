Ongeluk op A16 zorgt voor vertraging: twee rijstroken dicht

Lichtpunt­je Ikazia: banken en zorgverze­ke­raars geven ziekenhuis meer tijd om zaakjes op orde te krijgen

Er is een eerste lichtpuntje voor het Ikazia Ziekenhuis, dat in grote financiële problemen verkeert. Huisbankier ING en de zorgverzekeraars hebben het vierde ziekenhuis van Rotterdam langer de tijd gegeven voor een ‘plan de campagne’. Insteek is dat Ikazia voor het eind van het jaar uit de rode cijfers komt.

11 september