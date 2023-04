Ongekende veiligheidsoperatie veranderde Rotterdam in een vestingstad

Haya is 80 jaar oud, maar helpt nog vijf dagen in de week haar leeftijds­ge­no­ten aan rollators

Ze is net 80 jaar geworden. Maar dat weerhoudt Haya Goultier er niet van om vijf dagen in de week leeftijdgenoten van rollators en andere hulp te voorzien. Al tien jaar runt ze fanatiek de zorgwinkel van de Lelie Zorggroep in Het Lage Land in Rotterdam. En dat wil ze nog een hele tijd blijven doen.