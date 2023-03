Onderzoek rond metaalmiljonair Mike de W. breidt zich uit: drie nieuwe verdachten

,,Onder elke steen die wordt opgepakt, ligt meer bewijs’’, zei de officier van justitie de eerste keer dat Bergschenhoeker Mike de W. (44 jaar) en nog drie verdachten voor de Rotterdamse rechter stonden. Het OM sprak van een ‘omvangrijk en complex’ onderzoek, waar de opsporingsdiensten nog altijd ‘keihard aan werken’.

Invallen in Rotterdam

Wat toen niet werd verteld, maar nu blijkt, is dat het kraken van de nieuwe versleutelde Exclu-app weer nieuwe sporen opleverde. Vijf maanden lazen politie en OM mee met criminelen die dachten elkaar in vertrouwen berichten te sturen. Het leidde begin februari op één dag tot 45 arrestaties in Nederland, Duitsland en België.

In Rotterdam waren er invallen aan de Karel Doormanstraat in het Rotterdamse centrum en de Geullestraat in de Beverwaard. Op het laatste adres werd een geldbedrag gevonden. Ook zijn drie auto’s in beslaggenomen.

Enschedees metaalbedrijf geschrokken

Bij metaalrecycling Twente (MRT) in Enschede stond die dag een politiemacht voor de poort. Het ging hen om de 42-jarige Zacharias I., medebestuurder van het bedrijf. Bij de inval werd een grote kluis meegenomen. De inwoner van Enschede wordt verdacht van witwassen en vuurwapenbezit. De bedrijfsleiding van MRT liet geschrokken weten dat de onderneming niets met het onderzoek te maken heeft.

De Rotterdammers en de man uit Enschede worden gelinkt aan het onderzoek naar de metaalmiljonair. De broers De W. zouden op hun beurt weer een link hebben met Piet Costa, de cocaïnebaron werd drie jaar geleden aangehouden in een appartement van Dennis de W.

Volledig scherm De ravage was verleden jaar groot bij de inval in de woning van Mike de W. in Bergschenhoek. © Videostill

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.