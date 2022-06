Onderzoek naar schietpartij in Rotterdam-Zuid: meerdere hulzen gevonden

Een aantal mensen heeft de schietpartij bij de politie gemeld. Er zou zijn geschoten door een of meerdere schutters. ,,We hebben geen gewonden aangetroffen, maar mogelijk meldt iemand zich later nog in het ziekenhuis’’, zegt een politiewoordvoerder. Wat er precies is gebeurd, wordt momenteel onderzocht. De politie spreekt met getuigen en gaat camerabeelden bekijken.