Onderzoek naar openingstijden van recreatiesluizen: volgende zomer langer open?

Oude voetbals­jaals omgetoverd tot truien, en de opbrengst gaat naar het goede doel

Een oude voetbalsjaal met goede herinneringen: welke supporter heeft die niet? Maar waarschijnlijk liggen de meeste sjaals te verstoffen in de kast. Zonde, vindt Sander van Muijen van de Rotterdamse stichting You’ll Never Walk Alone. Met het koude weer in aandacht besloot Van Muijen daarom de oude sjaals in te zamelen, te recyclen tot supporterstruien én de opbrengst te doneren aan het Leger Des Heils.

6 oktober