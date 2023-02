Ondernemers Barendrecht willen extra link met snelweg A16

Automobi­list raakt onwel achter het stuur en overlijdt ter plekke in Rotterdam-Noord

Op de Stadhoudersweg in Rotterdam-Noord is een persoon maandagmiddag in een auto onwel geworden en ter plekke overleden. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatste, maar alle hulp mocht niet meer baten. De politie spreekt van een noodlottig ongeval.

6 februari