Ondernemer plaatst zeecontainers tegen deuren studentenhuis: ‘Dit is gewoon pesten’

De gans rukt op in woonwijken, paden liggen vol met groenige ganzen­stront: ‘Het is een plaag’

De weersverwachting voor de komende dagen: temperaturen oplopend tot 26 graden. Wie verkoeling zoekt aan het water doet er goed aan niet lukraak ergens in het gras te gaan zitten. Het zou immers zo maar kunnen dat in de gazenstront wordt gestapt en de groenige smurrie tussen de tenen omhoog komt. Dat risico ligt op tal van plaatsen in de Rotterdamse regio op de loer. Rotterdam zelf spant de kroon.

28 juni