Onderdeel van molenwiek belandt op straat: De Walvisch draait voorlopig niet

Een regelklep, een onderdeel van een molenwiek, is dinsdagmiddag in Schiedam op straat en deels in het water terechtgekomen. Molen De Walvisch draait voorlopig niet, totdat er duidelijkheid is over de oorzaak. De wieken werden een halfjaar geleden opgehangen.