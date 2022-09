Omwonenden geschrokken, geliefde hertjes moeten weg: ‘Wat erg, veel mensen gaan ze missen’

Geen paniek, de dieren gaan niet op transport naar ‘Verweggistan’, ze hoeven maar een klein stuk op te schuiven naar een nieuw hertenkamp even verderop in het groene Zuiderpark. Overbuurvrouw Luciëne weet nog van niks, ondanks de borden op het ‘hertenhek’ met de tekst We gaan verhuizen. ,,Weg? Wat erg’’, zegt ze geschrokken als ze tegenover de hertjes haar fiets vastzet aan een lantaarnpaal. ,,Wat jammer. Het is juist zo leuk om ze altijd te zien. Ik woon er recht tegenover, snap je.’’