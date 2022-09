Omstanders vinden man met steekwond op zebrapad: slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis

Agenten ter plaatse doen nu onderzoek naar de aanleiding van het incident en de mogelijke dader of daders. Aangezien de plek van het steekincident nog onduidelijk is, is een groot gebied afgezet. Daarom is de Grote Beer ter hoogte van de Primark afgesloten. Verkeer kan er in beide richtingen niet langs. Hoe lang de afzetting duurt, is niet bekend.