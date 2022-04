Omgekeerde vlaggen op steunmanifestatie schieten Bij1 in het verkeerde keelgat

Gemeente aan tafel met consortium dat De Kuip wil behouden: ‘Een doorbraak’

De gemeente is in gesprek met de initiatiefnemers van het alternatieve stadionplan De Moderne Kuip (DMK), de grote concurrent van Feyenoord City. Volgens de gemeente wordt slechts ‘feitelijke informatie’ verstrekt, maar DMK viert het als een belangrijke stap in het behoud van De Kuip als voetbalstadion.

13 april