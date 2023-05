Ombudsman Marianne van den Anker: 'Rotterdam moet naast inwoners staan, in woorden en in daden’

In 2022 werd vooral geklaagd over Trevvel, het toeslagen­schan­daal én de energietoe­slag

Inwoners van Rotterdam-Rijnmond hadden het afgelopen jaar veel te klagen over hun gemeente. In 2022 kreeg de Ombudsman 1654 klachten binnen. Die gingen vooral over het leerlingenvervoer van Trevvel, het toeslagenschandaal én de energietoeslag.