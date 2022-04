Ombudsman geeft leden wijkraad weinig kans: ‘Alleen gemeenteraad kan VOG-plicht terugdraaien’

De Rotterdamse ombudsman Marianne van den Anker doet geen onderzoek naar de VOG-plicht voor wijkraadsleden. ,,Er is geen klacht over ingediend.” Gebeurt dat alsnog, dan geeft ze de zaak weinig kans. Volgens Van den Anker is de gemeenteraad aan zet. Ze waarschuwt bovendien om niet bij de verkeerde tussenpersonen een VOG-aanvraag te doen.

Dat wijkraadsleden een Verklaring Omtrent Gedrag moeten overleggen en gemeenteraadsleden en kamerleden niet, is volgens Van den Anker niet ontwettelijk. ,,De VOG-plicht staat in een verordening die door de gemeenteraad is vastgesteld. Die had beter gewoon moeten opletten.”

Woensdag konden op het stadhuis twintig wijkraadsleden niet worden geïnstalleerd omdat hun VOG niet op tijd binnen was. Van den Anker was aanwezig en werd erop aangesproken door Ronald en Nel Sørensen, die niet op tijd hun bewijs binnen hadden. Ze zegt dat ze alles in het werk heeft gesteld om ervoor te zorgen dat de beëdiging alsnog kon doorgaan. ,,Ik heb er zelfs over gebeld met de instantie die de VOG uitreikt, maar dat mocht niet baten. Want een raadscommissie moet ze eerst goedkeuren.”

Quote Superlul­lig als je niet aan zo'n mooie ceremonie kunt deelnemen Marianne van den Anker

De sippe gezichten van de mensen die buiten de boot vielen, gingen de Ombudsman aan het hart. ,,Het was een mooie ceremonie, het is superlullig als je daar niet aan kunt deelnemen.” De enige manier om deze situatie over vier jaar te voorkomen is volgens Van den Anker dat de gemeenteraad de VOG-plicht terugdraait.

De Ombudsman adviseert bovendien om alleen een verklaring van goed gedrag aan te vragen bij de officiële screeningsautotiteit Justis. ,,De gemeente heeft die in haar procedure ook opgenomen, maar als je op internet zoekt, vindt je ook veel tussenpersonen. Die geven alleen een code af en géén VOG. Dan moet je dus opnieuw voor 40 euro een VOG aanvragen.” Samen met Justis betreurt ze die gang van zaken. ,,Het is niet illegaal, maar ik noem het oplichting.”

