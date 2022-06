OM wil Rotterdammer (36) half jaar achter tralies voor veroorzaken ongeluk waarbij zijn vriendin overleed

Waarom Rotterdam één van de duurzaams­te steden ter wereld is (en wat de stad nog moet verbeteren)

Rotterdam is één van de duurzaamste steden van de wereld, staat in een kakelvers rapport. In de Arcadis Sustainable Cities Index 2022 staat onze havenstad op de twaalfde plek. Hoe dat komt? We vragen het aan Arren van Tienhoven van het Rotterdamse kantoor van de organisatie.

