OM werkt aan 3D-film over aanrijding die motoragent Arno leven kostte: ‘Laten zien dat het geen ongeluk was’

Motoragent Arno werd op 7 juli aangereden, nadat hij vrachtwagenchauffeur M. een stopteken had gegeven. Volgens justitie was M. zó rancuneus richting de politie dat hij expres tegen zijn slachtoffer botste. Arno stierf ter plekke.

M. zelf spreekt van een ongeluk. Woensdag, tijdens een voorbereidende zitting, herhaalde advocaat Dirk Timmermans dat standpunt nog maar eens. ,,Hij heeft in een fractie van een seconde de verkeerde beslissing gemaakt.”

‘Camera’s stonden op afstand’

Volgens Timmermans is nog veel onduidelijk over het verloop van de botsing. Hij pleitte daarom met succes voor het aanstellen van een onafhankelijke verkeersdeskundige. Die moet duidelijkheid verschaffen over alle bevindingen.

Justitie werkt op haar beurt aan een 3D-animatie. Die moet glashelder maken dat M. zijn slachtoffer expres aanreed. En dat is nodig, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten, omdat de camera’s die de botsing vastlegden op behoorlijke afstand van de voertuigen hingen.

,,Met deze animatie willen we beter inzichtelijk maken wat daar is gebeurd. De verklaringen van de verdachte komen immers niet overeen met de beelden. Op deze manier kunnen we de positie van de motor ten opzichte van de vrachtwagen goed in beeld brengen.”

Moord

De aanklagers betichten de verdachte uit Melissant van moord: M. zou al langere tijd ‘gevoelens van rancune’ richting de politie hebben gehad.

M. was in 2015 ook al met zijn vrachtwagen tegen een motoragent gebotst. Deze agent haalde M. vanwege een te zwaar beladen wagen van de weg, waarna de bestuurder over de motor reed en de agent zijn arm verloor. In 2020 reed hij een fietsster dood.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 4 en 5 september. M. blijft in de tussentijd achter de tralies.

