OM keert 30.000 euro uit voor gouden tips die leidden tot aanhouding ‘levensgevaarlijke Lucky’

Het Openbaar Ministerie keert het tipgeld van 30.000 euro uit aan de twee tipgevers die ervoor zorgden dat de voortvluchtige Lucky (49) - de verdachte van de fatale schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht - kon worden aangehouden. ,,Zij kwamen met informatie die zeer waardevol bleek te zijn voor het onderzoeksteam. Daarom is besloten dat beiden een deel van de beloning uitgekeerd krijgen.”

Het totale bedrag wordt uitgekeerd en verdeeld over beide tipgevers. Hoe die verdeling precies is, zegt het OM niet. Vanwege de veiligheid van de tipgevers worden verder geen mededelingen gedaan.

Dat een beloning van 30.000 euro wordt uitgekeerd, is zeldzaam. Het gebeurde eerder in 2013 bij het oplossen van een moord op een ouder echtpaar uit Amsterdam, Henk Opentij en Mary Run. Het tipgeld in die zaak was vier jaar daarvoor al uitgeloofd.

Hogere beloningen die werden uitgeloofd (100.000 euro voor Ridouan Taghi en Saïd R. en 50.000 euro voor Dino Soerel en 50.000 euro voor de aanslagplegers op het gemeentehuis van Waalre) werden nooit uitgekeerd. 30.000 euro is het hoogte tipgeld dat dus ooit is uitgeloofd. Het gebeurde tot nu één keer eerder.

Voorarrest verlengd met 90 dagen

Minh Nghia V. sloeg op de vlucht na de schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht, waarbij hij zowel zijn 38-jarige ex-vriendin Anneke als haar moeder Michel (66) neerschoot. Die laatste overleed ter plekke aan haar verwondingen, Anneke raakte zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vuong wist een maand lang uit handen van de politie te blijven. Bijna twee weken geleden werd hij aangehouden in Schiedam. De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam besloot donderdag het voorarrest te verlengen met negentig dagen.

De ex-vriendin van de moordverdachte zegt via haar advocaat Sébas Diekstra, ‘enigszins gerust’ te zijn, maar niet helemaal. ,,Dat de gevangenhouding is bevolen geeft cliënte enige rust, maar zij zegt wel de vrees te hebben dat de verdachte zich zal weten te onttrekken aan zijn voorlopige hechtenis. Zij wil politie en justitie dan ook op het hart drukken de verdachte niet te moeten onderschatten.’’

,,Op dit moment is cliënte volledig bij, maar nog altijd ernstig gewond. Zij gaat een loodzware en onzekere tijd tegemoet waarin zij zich volledig zal moeten richten op haar herstel. De vraag is in hoeverre zij lichamelijk ooit nog zoals voorheen zal kunnen functioneren.’’

Invallen op meerdere plaatsen

De Rotterdamse recherche had veel capaciteit en diverse opsporingsmiddelen ingezet om de verdachte te kunnen arresteren. ,,Zo werden er onder andere observatieteams ingezet, telefoons afgeluisterd en werden op grote schaal camerabeelden bekeken”, aldus een woordvoerder van het OM. Ook vonden er op diverse adressen invallen plaats en werd meerdere malen aandacht voor de zaak gevraagd in de opsporingsprogramma’s Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht.

Volledig scherm Moeder Michel Wandzia (links) werd doodgeschoten bij het schietdrama in Zwijndrecht. Dochter Anneke Jacobs (rechts) raakte zwaargewond. © Privéfoto's (Fotomontage AD)

Uiteindelijk leidden twee tipgevers de politie naar Lucky toe, waarop hij kon worden aangehouden. Het was nog even onduidelijk of zij het tipgeld dat het OM had uitgeloofd zouden krijgen. ,,Maar de beloning wordt uitgekeerd”, aldus de woordvoerder.

De politie en het OM zijn ondertussen nog volop bezig met het onderzoek, ook nu de verdachte vastzit. De focus ligt nu nog meer op het in kaart brengen van de gebeurtenissen en op personen die de verdachte tijdens zijn vlucht hebben geholpen om uit handen van justitie te blijven.

Bekijk hier de beelden van de arrestatie.

Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je (ex-)partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem) of chat op veiligthuis.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.