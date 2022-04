OM in hoger beroep tegen straffen voor uithalers in Rotterdamse haven

Floriaan wilde het eens anders dan anders doen: hij verkoopt wijnen vanuit tanks

Een chardonnay of goeie rosé uit een roestvrijstalen tank, dat kom je niet gauw tegen. Toch is dat sinds vorig jaar mogelijk aan de Van Oldenbarneveldstraat in Rotterdam. Bij WineTank, de winkel van Floriaan Mathijsen en compagnon Wouter Kloppenburg, kun je de wijn vers van de tank kopen. ,,Een aantal zijn zelfs gekoeld, waardoor je gelijk op een warme dag ermee in het park kan zitten.”

25 april