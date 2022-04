OM: illegale taxichauffeurs brachten Amsterdammers naar Rotterdam om op restaurant te schieten

Gevaarlij­ke stof vrijgeko­men in laboratori­um in Hoogvliet, gebouw tijdelijk ontruimd

In een laboratorium aan de Leerlooierstraat in Hoogvliet is woensdagmiddag een verhoogde hoeveelheid van de gevaarlijke stof stikstofoxide vrijgekomen. De brandweer heeft het gebouw ontruimd, maar het pand is inmiddels weer vrijgegeven. Niemand raakte gewond.

