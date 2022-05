Olli legt nieuwe drol in hal van Sophia Kinderziekenhuis, gejatte keutel blijft spoorloos

Waar is de Drol? Troeteloli­fant Olli hoopt op steun van kinderen bij zoektocht naar keutel

Het nieuws sloeg vorig jaar augustus in als een bom: de drol van Olli in het Sophia Kinderziekenhuis was gejat. Een smerige streek van die of gene, en tot op de dag van vandaag is het misdrijf niet opgehelderd. Maar er is hoop! ‘Olli gaat op zoek naar een nieuwe drol en iedereen mag helpen’.

16 januari