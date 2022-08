Olivier woont in zijn atelier, waar hij zijn toekomstige woning op schaal ontwerpt

Drie gemaskerde jongens overvallen snackbar en vluchten op scooter

Drie gemaskerde jongens hebben vanavond rond 19.00 uur een snackbar overvallen aan de Beverwaardseweg in Rotterdam-Zuid. Ze dreigden met een mes, eisten geld en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Ze vluchtten op een scooter die even later werd gevonden in de buurt.

10 augustus