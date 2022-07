Olifanten krijgen een verkoelende douche in Diergaarde Blijdorp

In de video is te zien hoe een medewerker de dieren natspuit. De kleine Radjik drentelt door de modder en spert zijn bek wijd open om het water op te kunnen vangen. Ook dolt hij in het water terwijl hij enthousiast wordt gefotografeerd door bezoekers.

Maar de frisse douche is niet alleen maar lekker maar ook noodzakelijk. Vanwege de vele rimpels en plooien is een goede verzorging heel belangrijk, aldus de dierentuin. Na een bad of spoeibeurt blijft tussen die rimpels water staan zodat de huid langer vochtig blijft. Een andere manier waarop olifanten zichzelf verzorgen is zichzelf bedekken met een laagje modder. Dit helpt tegen de parasieten en is tegelijkertijd heel verkoelend,