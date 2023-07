Officieel: Excelsior winkelt bij landskampioen en huurt rechtsback van Feyenoord

De kogel is door de kerk. Mimeirhel Benita is dit seizoen speler van Excelsior, dat de 19-jarige rechtsback huurt van Feyenoord. Ook lijkt de club opnieuw zaken te gaan doen in Zweden. Excelsior heeft zich daar officieel gemeld bij Brommapojkarna voor spits Richie Omorowa.