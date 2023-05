Oekraïense chauffeur zegt niets te weten van negen Albanezen in zijn truck

Een paar tientjes bij Ikea, maar nu honderden euro's op Markt­plaats: ‘Deze lampen zijn gewoon zó mooi’

Er is een ware run ontstaan op de VarmBlixt-collectie van de Rotterdamse ontwerpster Sabine Marcelis voor Ikea. Fans betalen op Marktplaats met gemak honderden euro's voor een lamp of schaal die eerder bij Ikea een paar tientjes kostte. Op sociale media wemelt het van de trotse Marcelis-fans met hun felbegeerde ‘donut’- of 'paperclip'-lamp. ‘Ik was helemaal gelukkig.’