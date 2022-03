Oei, het ‘grapje’ van Aboutaleb over de Secretaris-Generaal viel niet goed bij de mensen

Honderden kilo’s coke onder­schept in Rotterdam­se haven tussen cadeaus uit Suriname

In de Rotterdamse haven is woensdag 400 kilo cocaïne onderschept met een straatwaarde van 30 miljoen euro, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt. De verdovende middelen zaten verstopt in een container vol met cadeaus uit Suriname.

11 maart