Nu kan het: draai rond in dit nieuwe Rotterdamse icoon (...en word niet misselijk)

Nederlands Fotomuseum verhuist naar pakhuis Santos dankzij gift van 38 miljoen: ‘Droom die uitkomt’

Het Nederlands Fotomuseum heeft donderdag dankzij een schenking van 38 miljoen het pakhuis Santos gekocht in Rotterdam-Zuid. Naar verwachting is de verbouwing van het pand in september 2025 klaar, waarna het fotomuseum verhuist van de Kop van Zuid naar de Rijnhaven.