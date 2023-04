Nu gaat het er écht om draaien voor Excelsior: ‘Het is goed dat we dat als spelers voelen’

‘Rotterdam­se glimlach’ Mitchel dolblij na première eigen tv-programma: ‘Ongeloof­lijk om te zien’

Hij werd bekend met zijn enthousiaste filmpjes over het sneeuwruimen in Rotterdam, maar inmiddels is Mitchel Viljeer van Stadsbeheer Rotterdam zelf een heuse beroemdheid geworden. Dinsdagavond ging de nieuwe realityshow over zijn leven, Mitchel aan de Maas, in première bij SBS6. En met een gemiddeld aantal kijkers van 366.000 lijkt het programma een schot in de roos voor de zender.