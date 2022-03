Nova (17) wordt dagelijks lastiggevallen door mannen: op deze manier gaat ze strijd aan met straatintimidatie

Capelse partij trekt lange neus naar burgemees­ter: tóch ‘illegale’ verkie­zings­bor­den opgehangen

In Capelle aan den IJssel is een flinke rel ontstaan over verkiezingsborden van Capels Bewoners Belang (CBB). De partij van afvallig Leefbaar-politicus Martin van Gent heeft zestig borden opgehangen in de IJsselgemeente, terwijl dat officieel verboden is. Burgemeester Peter Oskam baalt en stelt een ultimatum: ,,Voor middernacht moeten ze weg zijn.’’

16:10