Noorse dubbelslag voor Sparta: Lauritsen en Kitolano komen over van Odds BK

De 20-jarige middenvelder Kitolano debuteerde vier jaar geleden in het eerste elftal van Odds BK en speelde meer dan honderd wedstrijden voor de club. Hij werd eerder een tijd in verband gebracht met een stap naar Feyenoord. Spits Lauritsen scoorde dit seizoen vier keer in elf duels voor zijn club. Kitolano tekent voor vier seizoenen, Lauritsen zet zijn handtekening onder een verbintenis van drie jaar, met een optie voor een extra seizoen.

Quote Dit zijn twee spelers die wij al langer in het vizier hadden Gerard Nijkamp

,,Dit zijn twee spelers die wij al langer in het vizier hadden”, vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp op de website van de club. ,,Joshua is een speler met heel veel potentie, die niet voor niets bij veel clubs op het lijstje stond. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al veel ervaring en is hij duidelijk klaar voor een volgende stap. Dat hij besluit dat Sparta die stap moet zijn, zegt veel over het goede gevoel dat we allebei overgehouden hebben aan de gesprekken. We geloven dat Joshua een aanwinst zal zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sparta zocht volgens Nijkamp naar een spits die past bij de speelwijze van de club en kwam zodoende bij Lauritsen uit. ,,Tobias is een speler die wij langere tijd gevolgd hebben en ons overtuigd heeft van zijn kwaliteiten, omdat hij zowel als aanspeelpunt, maar ook als doelpuntenmaker van waarde kan zijn voor Sparta. We wisten dat er ook in andere landen clubs waren die hem graag wilden overnemen, dus we zijn blij dat zijn keuze op Sparta gevallen is.”

Sparta maakte afgelopen week al bekend dat het Omar Rekik een seizoen van Arsenal huurt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.