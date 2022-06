Noors vliegtuigje vloog zonder toestemming in luchtruim bij Schiphol, crashte kort daarna

Doodgescho­ten Stephano lijkt slachtof­fer van wraak voor moord op Merwin van 2 jaar geleden

Rotterdammer Stephano (31) die in december in koelen bloede werd doodgeschoten, lijkt het slachtoffer te zijn geworden van een wraakactie. In de zaak zijn meldingen binnengekomen bij het Team Criminele Inlichtingen van de Politie en Meld Misdaad Anoniem waarin wordt verwezen naar de moord op Merwin (30) in 2020 bij zijn woning aan de Rotterdamse Bramentuin,

14 juni