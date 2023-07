Nog weinig overlast door storm Poly in Rotterdamse regio, vooral problemen in noorden van het land

Voor drama met Kenneth B.(21) lette jeugdgevan­ge­nis niet op hoe het met hem ging

In de aanloop naar het drama met Kenneth B. (21 jaar) was de jeugdinrichting in Breda niet voldoende alert op hoe het ging met de jeugd-tbs’er, zo stelt de inspectie na onderzoek. De Rotterdammer wist met een vuurwapen twee medewerkers van de jeugdgevangenis te gijzelen, reed naar België en werd daar uiteindelijk zelf doodgeschoten.