Nog twee riviercruiseschepen voor vluchtelingen in Rotterdam, ook schepen in andere gemeentes

Bijna niemand kent deze vooraan­staan­de kinderarts, na 77 jaar komt daar verande­ring in

Jeanne Bles was een bijzonder mens. Ze sprak negen talen, was kinderarts en stond aan de basis van de zuigelingenzorg in het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis. Toch kent bijna niemand haar: niet haar werk, niet haar leven dat in concentratiekamp Bergen-Belsen eindigde. Pas nu, 77 jaar later, komt daar verandering in.

13 juli