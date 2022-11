Nog geen verdachten na hooligan-actie bij huis van wethouder: ‘We hopen dat iemand durft te praten’

Er zijn nog geen verdachten in beeld van de bekladding van het huis van de Rotterdamse wethouder Robert Simons. De politie roept mensen die er iets van weten, op zich alsnog te melden.

Het huis van de Leefbaar-wethouder werd in augustus over de volle breedte beklad. Ook op de grond voor de voordeur werden teksten gespoten. Op vijf verschillende plekken is de afkorting RJK gespoten. Dat staat voor Rotterdam Jongeren Kern, een groep anonieme Feyenoord-hooligans die de laatste twee jaar een reeks ernstige incidenten veroorzaakten.

De politie heeft nog geen verdachten in beeld. Er zijn geen camerabeelden en geen getuigen, zegt een woordvoerder. ,,Maar ons onderzoek loopt nog steeds. Er moeten mensen zijn die weten wie dit gedaan heeft. We hopen dat er supporters zijn die dit te ver vinden gaan en hun kennis willen delen. Dat iemand durft te praten, zodat we de verantwoordelijken kunnen aanhouden.”

Volledig scherm Nog een 'RJK'-bekladding voor de deur van Simons' woning. © Politie Rotterdam

Simons nam het voor de bekladding als raadslid op tegen de RJK. Hij sprak van een ‘extremistische’ groepering, eiste dat het OM de hoogste prioriteit gaf aan het opsporen van de leden, en pleitte ervoor de RJK te bestempelen als een criminele organisatie. De RJK had daarvoor onder meer het huis van voormalig Feyenoord-directeur Mark Koevermans en de sportschool van Roze Kameraden-voorzitter Paul van Dorst beschadigd.

Twee maanden later was Simons’ eigen huis aan de beurt. De week erna plaatsten anonieme RJK-hooligans een serie foto's online, waarin ze de bekladding ‘opeisten’.

Voor twee RJK-gerelateerde acties zijn tot nu toe aanhoudingen verricht: de bekladding van het COC-kantoor en een bedreiging per post. Een reeks andere incidenten is nog in onderzoek.

Volledig scherm Beeld van de bekladding van het huis van Simons. © Politie Rotterdam

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.