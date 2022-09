Nog even door de zure appel heen bijten tot Alexandrium is opgeknapt: ‘Ik voel me nu net een mol’

In dit pand in Capelle zouden vluchtelin­gen worden opgevangen, half jaar later staat het nog leeg

Door een minimale meerderheid in de Capelse gemeenteraad werd het plan begin dit jaar goedgekeurd: op een bedrijventerrein vlakbij de Rotterdamse gemeentegrens zouden dertig vluchtelingen worden opgevangen. Ruim een halfjaar later is er nog niets van dat plan terechtgekomen. Hoe kan dat?

