Nog één weekend met het pontje: verkeer maandag weer over Lage Erfbrug

Lage Erfbrug dicht: ‘Als ik eindelijk weer de deuren mag openen, is mijn kroeg onbereik­baar’

Een onverwachte blokkade in Rotterdam-West: een maand lang is de Lage Erfbrug dicht voor al het stadsverkeer en daarna nog eens drie weken voor de scheepvaart. Er zijn constructiefouten ontdekt, terwijl de brug in 2008 nog voor bijna zeven miljoen euro was vernieuwd.

20 januari