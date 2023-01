Nog een dikke honderd dagen, dan komt de koning zijn verjaardag vieren in Rotterdam. Maar waar?

Brand op toilet leidt tot ontruiming basis­school: ‘Toen ik de deur opendeed, sloegen de vlammen er al uit’

De brand die gisteren is ontstaan op basisschool De Wegwijzer in Krimpen aan de Lek, is vermoedelijk door een leerling aangestoken. Volgens directeur Martin Belder is er iets brandbaars in een prullenbak op een toilet gegooid, wat uiteindelijk leidde tot de ontruiming van twee scholen en een kinderdagverblijf. De schade door roet en water is aanzienlijk.

10 januari