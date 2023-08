Nikki heeft een volkstuin: 'Ik bak taart van appels van mijn eigen boom'

Hogere straf voor ‘dolleman’ die Rotterdam­mer in coma reed: ‘Totaal onverant­woord’

Terwijl zijn slachtoffer nog altijd in coma ligt en het de vraag is of deze 45-jarige Rotterdammer ooit nog bij bewustzijn komt, is de dader van een ernstige aanrijding op het Zuidplein vandaag veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. Majid Z. (33) mag daarnaast drie jaar niet achter het stuur zitten.