Nieuwerkerkers blijven armste inwoners Oekraïne steunen: ‘Hulp is vreselijk hard nodig’

,,Ik kan er niet bij. Die Poetin is echt gek. Je weet niet wat hij zich allemaal nog in het hoofd haalt.” Mieke den Boer is geraakt door wat de bevolking van Oekraïne wordt aangedaan door de Russen. Al jaren maakt ze deel uit van de Unter-Karpaten werkgroep in Nieuwerkerk aan den IJssel, die zich inzet voor de allerarmsten in dit Hongaars sprekende gebied in het westen van Oekraïne.