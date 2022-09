Nieuwe zakelijk leider Circus Rotjeknor: ‘We zoeken geld voor nieuwe circusbus en jubileumfeest in 2023'

,,Er lopen zo'n twintig vakdocenten rond die de ongeveer driehonderd kinderen en tieners lesgeven. De leerlingen zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen. Ze trainen en geven voorstellingen in gebouwen in de wijken. Kinderen tot en met 12 jaar die de lessen niet kunnen betalen kunnen aanspraak maken op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ben je ouder en lukt het niet om de bijdrage bij elkaar te krijgen, dan gaan we in overleg om te kijken hoe we dat kunnen oplossen.”