Nieuwe tegenvaller voor renovatie Boijmans zorgt voor boosheid: ‘Stop met dit project’

Schilderij­en verkopen om verbouwing te betalen? Directeur Boijmans wil er niets van weten

Het is in de kunstwereld vloeken in de kerk, maar zo gek is de vraag eigenlijk niet: waarom niet een paar schilderijen verkopen om de dure verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen te bekostigen? Een Magritte of een Rothko levert in de huidige markt al snel tientallen miljoenen euro’s op.

1 oktober