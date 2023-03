Nieuwe explosie in Rotterdamse regio voorkomen dankzij oplettende burger die scooterdiefstal meldt

update/met videoDoor een oplettende burger in Vlaardingen is zondagnacht vermoedelijk een nieuwe explosie of ramkraak in de Rotterdamse regio verhinderd. Een melding over een scooterdiefstal leidde tot de vondst van een explosief en de aanhouding van vijf verdachten.

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag rond 01.25 uur een melding van een scooter die zou worden gestolen en in een busje geladen op de Bleekstraat in Vlaardingen. Eenmaal daar aangekomen troffen agenten vier Rotterdammers (1 van 18 jaar en 3 van 25) aan, die vervolgens werden aangehouden voor diefstal. Maar in het busje, geparkeerd midden in een woonwijk, lag ook nog iets anders: een explosief.

Het Team Explosieven Veiligheid en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwamen ter plaatse om het verdachte voorwerp te onderzoeken. Een deel van de straat was afgesloten tijdens het onderzoek. Het explosief werd op een veilige plek tot ontploffing gebracht.

Bewoner aangehouden

Omdat het busje dicht bij een woning stond en de vier mannen daar vermoedelijk waren geweest, werd dit huis doorzocht door de politie. Daarbij is de 34-jarige bewoner aangehouden, zijn betrokkenheid wordt onderzocht.

De politie vermoedt dat er door de oplettende burger een nieuwe ramkraak of explosie in de Rotterdamse regio is voorkomen. Onduidelijk is of de mannen het explosief afgelopen nacht tot ontploffing wilden brengen en wat het eventuele doelwit was.

In de eerste maanden van dit jaar vonden in de regio al 24 explosies plaats. In heel 2022 waren dat er 49. Het aantal explosies is dus enorm toegenomen, de politie meldt dat 'alles op alles’ wordt gezet om de daders van de explosies te pakken en om nieuwe ontploffingen zo veel mogelijk te voorkomen. Volgens de politie is de hulp van burgers hierbij van ‘onschatbare waarde’.

Volledig scherm Agenten onderzoeken een mogelijk explosief aangetroffen in een busje aan de Bleekstraat in Vlaardingen. © MediaTV

